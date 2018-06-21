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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7651765276537654
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:57

  cds77 написав:
  kalinavalera1 написав:Однажды - в маленьком отделении ( не Привата) и там маленькое помещение - такой комнаты нет, закрыли все отделение, что бы выдать мне деньги.

Это жесть!

А если чел выйдет, и его ограбят на выходе из банка ? Еще и покалечат ? Банку это нужно ? Кому это понравится ? Тут еще учитывать район нужно и другие обстоятельства. Отгородить перегородкой 1 м2 возле кассы - не такая уж проблема.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:13

Не можу зайти в п24 з планшета браузер сафарі , дельфін
В чому може бути проблема?
Пробував через комп'ютер також браузер Едж
Аналогічна проблема

Зображення
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:44

Наче все працює...
комп. броузер Хром версія 67

http://prntscr.com/jy2a7c

прикинусь оператом чату - "спробуйте почистити кукі"
:mrgreen:


хоча які там кукі як у вас повний 0...
може оператор інторнету щось хімічить?
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:18

Re: Приватбанк

  Ukrainian написав:В чому може бути проблема?
пороблено.

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 7651765276537654
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