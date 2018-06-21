А если чел выйдет, и его ограбят на выходе из банка ? Еще и покалечат ? Банку это нужно ? Кому это понравится ? Тут еще учитывать район нужно и другие обстоятельства. Отгородить перегородкой 1 м2 возле кассы - не такая уж проблема.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:57
А если чел выйдет, и его ограбят на выходе из банка ? Еще и покалечат ? Банку это нужно ? Кому это понравится ? Тут еще учитывать район нужно и другие обстоятельства. Отгородить перегородкой 1 м2 возле кассы - не такая уж проблема.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:13
Не можу зайти в п24 з планшета браузер сафарі , дельфін
В чому може бути проблема?
Пробував через комп'ютер також браузер Едж
Аналогічна проблема
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:44
Наче все працює...
комп. броузер Хром версія 67
прикинусь оператом чату - "спробуйте почистити кукі"
хоча які там кукі як у вас повний 0...
може оператор інторнету щось хімічить?
+50грн !
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:18
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:53
чтобы приблизить ставки к 0 надо и уровень риска к 0 выводить, иначе разумные вкладчики сразу повыносят свои депозиты. А с таким отношением к клиентам так тем более .
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:10
Re: Приватбанк
В 6-15 позвонил некто, обратился по ИО, сказал что из привата.. я был за рулём, просил перезвонить через 15 минут.. и все, с концами)
Свои депо вынес 2 недели назад по окончанию, так перед этим заспамили смсками с предложением таки пролонгировать) но не, не с такими процентами)
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