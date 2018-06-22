Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:43

Искатель написав: логан1919 написав:

Совершенно не собирался Вас обижать или чем-то задеть, но вижу, что задел и сильно... Иначе чем объяснить такое откровенное хамство в ответ... Возможно, тем, что в Ваших краях так принято говорить с незнакомыми людьми

Кстати, Вы писали, что в А-банке забирали сумму под Фонд (а это побольше, чем 40к гривень). В А-банке вообще не предусмотрены комнаты для пересчета. А как там прошло?



И в "Мегабанке", куда Вы собрались их пристроить, их тоже нет априори Совершенно не собирался Вас обижать или чем-то задеть, но вижу, что задел и сильно... Иначе чем объяснить такое откровенное хамство в ответ... Возможно, тем, что в Ваших краях так принято говорить с незнакомыми людьмиКстати, Вы писали, что в А-банке забирали сумму под Фонд (а это побольше, чем 40к гривень). В А-банке вообще не предусмотрены комнаты для пересчета. А как там прошло?И в "Мегабанке", куда Вы собрались их пристроить, их тоже нет априори

ув. искатель, я не обижаюсь в инете, тем более когда инкогнито.. и я не пытался вам нахамить(извиняюсь если обидел). просто показал, насколько нелепо было ваше высказывание относительно моих переживаний, аналогичным своим. а края у нас действительно нехорошие, ибо незнакомых людей в апреле 14 года, не то что оскорбляли, а без разбора кидали на подвал.. но это совсем другая история..кстати да, забрал из абанка под фонд. прошло хорошо и без комнаты для пересчета, т.к это другой город и вероятность встретить тут знакомых, близится к нулю.про мегабанк вы в корне не правы. скину вам внутри отделения фото, после праздников, т.к это тоже соседний город..