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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7652765376547655>
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:57

  cds77 написав:
  kalinavalera1 написав:Однажды - в маленьком отделении ( не Привата) и там маленькое помещение - такой комнаты нет, закрыли все отделение, что бы выдать мне деньги.

Это жесть!

А если чел выйдет, и его ограбят на выходе из банка ? Еще и покалечат ? Банку это нужно ? Кому это понравится ? Тут еще учитывать район нужно и другие обстоятельства. Отгородить перегородкой 1 м2 возле кассы - не такая уж проблема.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:13

Не можу зайти в п24 з планшета браузер сафарі , дельфін
В чому може бути проблема?
Пробував через комп'ютер також браузер Едж
Аналогічна проблема

Зображення
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:44

Наче все працює...
комп. броузер Хром версія 67

http://prntscr.com/jy2a7c

прикинусь оператом чату - "спробуйте почистити кукі"
:mrgreen:


хоча які там кукі як у вас повний 0...
може оператор інторнету щось хімічить?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:18

Re: Приватбанк

  Ukrainian написав:В чому може бути проблема?
пороблено.

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:53

  greenozon написав:
  Unrealman написав:вам дадут очень хорошую и выгодную ставку, например 1.25% в долларе на 6 месяцев.


Семимильними кроками біжимо в це Єуропу!
там ставки наближаються до 0! :)

чтобы приблизить ставки к 0 надо и уровень риска к 0 выводить, иначе разумные вкладчики сразу повыносят свои депозиты. А с таким отношением к клиентам так тем более :D .
Unrealman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:10

Re: Приватбанк

В 6-15 позвонил некто, обратился по ИО, сказал что из привата.. я был за рулём, просил перезвонить через 15 минут.. и все, с концами)

Свои депо вынес 2 недели назад по окончанию, так перед этим заспамили смсками с предложением таки пролонгировать) но не, не с такими процентами)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:30

Re: Приватбанк

  Alex_ki написав:В 6-15 позвонил некто


В 6-15 чи 18-15?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:33

Re: Приватбанк

18 конечно, это ж не идея банк, где робобаба когда угодно может позволить
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:43

  Искатель написав:
  логан1919 написав:
Совершенно не собирался Вас обижать или чем-то задеть, но вижу, что задел и сильно... Иначе чем объяснить такое откровенное хамство в ответ... Возможно, тем, что в Ваших краях так принято говорить с незнакомыми людьми :)
Кстати, Вы писали, что в А-банке забирали сумму под Фонд (а это побольше, чем 40к гривень). В А-банке вообще не предусмотрены комнаты для пересчета. А как там прошло?

И в "Мегабанке", куда Вы собрались их пристроить, их тоже нет априори :)

ув. искатель, я не обижаюсь в инете, тем более когда инкогнито.. и я не пытался вам нахамить(извиняюсь если обидел). просто показал, насколько нелепо было ваше высказывание относительно моих переживаний, аналогичным своим. а края у нас действительно нехорошие, ибо незнакомых людей в апреле 14 года, не то что оскорбляли, а без разбора кидали на подвал.. но это совсем другая история..

кстати да, забрал из абанка под фонд. прошло хорошо и без комнаты для пересчета, т.к это другой город и вероятность встретить тут знакомых, близится к нулю.
про мегабанк вы в корне не правы. скину вам внутри отделения фото, после праздников, т.к это тоже соседний город..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:51

  greenozon написав:«Международная компания Kroll, которая проводила форенсик-аудит ПриватБанка, подтвердила и задокументировала наибольшую финансовую аферу XXI века. Эти были масштабные скоординированные мошеннические действия акционеров и менеджмента банка, которые нанесли убытки государству минимум на $5,5 млрд».

https://finclub.net/projects/vse-o-priv ... hikov.html


ІВК таки знав толк як доїти корову :)
але як каже приказка - "все тайне рано чи пізно стає явним".


Ну когда , кого и куда садить будут? :mrgreen:
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