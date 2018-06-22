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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7652765376547655
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:11

  Unrealman написав:Этому банку вообще плевать на своих клиентов.
Во-первых, депозиты лонгируются через 3 дня по окончанию. 3 дня банк ими пользуется бесплатно. Но это мелочь, самое классное, что если вашего депозита уже нету в линейке предложений, вам дадут очень хорошую и выгодную ставку, например 1.25% в долларе на 6 месяцев. При этом никто не позвонит и не предупредит, ты все должен смотреть сам. И, конечно же, расторжение такого хорошего вклада не предусмотрено. Хорошего дня тем, кто это придумал.

Спасибо Вам, что вы есть.
guntherhouse777
 
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