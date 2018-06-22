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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:11
Unrealman написав:
Этому банку вообще плевать на своих клиентов.
Во-первых, депозиты лонгируются через 3 дня по окончанию. 3 дня банк ими пользуется бесплатно. Но это мелочь, самое классное, что если вашего депозита уже нету в линейке предложений, вам дадут очень хорошую и выгодную ставку, например 1.25% в долларе на 6 месяцев. При этом никто не позвонит и не предупредит, ты все должен смотреть сам. И, конечно же, расторжение такого хорошего вклада не предусмотрено. Хорошего дня тем, кто это придумал.
Спасибо Вам, что вы есть.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:54
Почему при заказе именной карты с индивидуальным дизайном банк делает недоступной фишку отключения запроса PIN при оплате через POS?
Т. е. при проведении платежа через чип всегда проходить авторизация по PIN-коду.
Отключить PIN можно только на обычных платных карт без индивидуального дизайна.
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MASolomko
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:16
Перезвонили сегодня.
Настойчиво пытался получить от меня подтверждение того, что я оплачу что-нибудь на сумму от 50 грн картой Уни. Говорю зачем? Опять по кругу, типа вы ничего не теряете, оплатите картой Уни. Говорю, теряю КБ, зачем мне платить ею? Ну как же, отличная международная карта, можно даже за рубежом пользоваться, и в интернете, и коммуналку оплатить.. так что, проведёте транзакцию?
Говорю все то же я могу сделать другими картами и получить КБ, смысл делать это через Уни? Или вы мне начисляете 50 грн для траты? На том и попрощались..
Д%билы,%ля (с)
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Alex_ki
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:22
Alex_ki написав:
Перезвонили сегодня.
Настойчиво пытался получить от меня подтверждение того, что я оплачу что-нибудь на сумму от 50 грн картой Уни. Говорю зачем? Опять по кругу, типа вы ничего не теряете, оплатите картой Уни. Говорю, теряю КБ, зачем мне платить ею? Ну как же, отличная международная карта, можно даже за рубежом пользоваться, и в интернете, и коммуналку оплатить.. так что, проведёте транзакцию?
Говорю все то же я могу сделать другими картами и получить КБ, смысл делать это через Уни? Или вы мне начисляете 50 грн для траты? На том и попрощались..
Д%билы,%ля (с)
Это уже старенький прикол.
Ещё иногда при перевыпуске карты втирают, что "нужно сделать покупку на Хгрн, чтоб карта активировалась"
Х - зависит от планов, жадности и наглости манагера
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:17
а почему бы и не помочь девочке заработать бонус?
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v57
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:26
v57 написав:
а почему бы и не помочь девочке заработать бонус?
Если бы она нормально сказала "мне надо для бонуса" - ок.
А этот обман и делание из клиента дурака - как-то не располагают
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:27
v57 написав:
а почему бы и не помочь девочке заработать бонус?
Вот-вот, Alex_ki
, ну помогите своему менагеру заработать бонус к з/п под отпуск
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:35
Это вообще хз кто, и почему он хочет отобрать бонус у моей менеджерши Ирины) поэтому фиг ему
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Alex_ki
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:36
Знакомой надо было получить денежный перевод, у неё есть КдВ для соцвыплат. Пошла в отделение, чтобы ей показали как это сделать.
Её менеджер всучил ей Уни с кредлимитом и сказала, что только на неё можно получить перевод и потом снять деньги с Уни.
Возможно, им запрещено говорить, что желают получить бонус к зарплате, но надо знать меру своему говору.
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MASolomko
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