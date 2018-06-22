Додано: Суб 23 чер, 2018 10:16

Перезвонили сегодня.

Настойчиво пытался получить от меня подтверждение того, что я оплачу что-нибудь на сумму от 50 грн картой Уни. Говорю зачем? Опять по кругу, типа вы ничего не теряете, оплатите картой Уни. Говорю, теряю КБ, зачем мне платить ею? Ну как же, отличная международная карта, можно даже за рубежом пользоваться, и в интернете, и коммуналку оплатить.. так что, проведёте транзакцию?

Говорю все то же я могу сделать другими картами и получить КБ, смысл делать это через Уни? Или вы мне начисляете 50 грн для траты? На том и попрощались..

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