А вы с ней об этом и поговорите тет-а-тет, потом станете лучшими друзьями -- будете без очереди депо у кабинке получать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:37
А вы с ней об этом и поговорите тет-а-тет, потом станете лучшими друзьями -- будете без очереди депо у кабинке получать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 чер, 2018 13:17
Re: Приватбанк
Бонусня там уже на десятом месте, все порезали.
А вот система рейтинга со времен гороха осталась, горох уже мономутит , а людей продолжают казнить по его методике "быстрого прорыва в лидеры".
д1вчатам геть не солодко.....сум в очах , все хорошое, что у них было - это былое...
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:01
Re: Приватбанк
Подскажите, какой суточный лимит в банкомате примата на снятие с карты другого укр банка?
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:06
логан1919 определяется другим банком и частично вариантом Виза или Мастер.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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