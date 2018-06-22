А вы с ней об этом и поговорите тет-а-тет, потом станете лучшими друзьями -- будете без очереди депо у кабинке получать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:37
А вы с ней об этом и поговорите тет-а-тет, потом станете лучшими друзьями -- будете без очереди депо у кабинке получать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 чер, 2018 13:17
Re: Приватбанк
Бонусня там уже на десятом месте, все порезали.
А вот система рейтинга со времен гороха осталась, горох уже мономутит , а людей продолжают казнить по его методике "быстрого прорыва в лидеры".
д1вчатам геть не солодко.....сум в очах , все хорошое, что у них было - это былое...
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:01
Re: Приватбанк
Подскажите, какой суточный лимит в банкомате примата на снятие с карты другого укр банка?
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:06
логан1919 определяется другим банком и частично вариантом Виза или Мастер.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:53
Додано: Суб 23 чер, 2018 17:04
логан1919
Есть еще куча Ощадов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 23 чер, 2018 17:12
Вам манную кашу ещё и в рот положить?
Банк уже за месяц до окончания депо спрашивает клиентов об их планах на будущее.
В Приват24 есть функция: "Отказ от продления депозита". Делаете 2 клика и деньги по окончании депо сразу же падают на вашу карту. А дальше вольному-воля. Хотите забирайте деньги, хотите оформляйте новый депозит. Если вы проспите, то вам дают ещё 3 дня для принятия решения. Только потом будет лонгация.
Читайте договор. Там всё прописано.
У них таких как вы больше 20 млн.чел.
Никто не будет будить вас по утрам если вы не VIP клиент.
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