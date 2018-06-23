Додано: Суб 23 чер, 2018 17:12

Unrealman написав: Этому банку вообще плевать на своих клиентов.

Во-первых, депозиты лонгируются через 3 дня по окончанию. 3 дня банк ими пользуется бесплатно. Но это мелочь, самое классное, что если вашего депозита уже нету в линейке предложений, вам дадут очень хорошую и выгодную ставку, например 1.25% в долларе на 6 месяцев. При этом никто не позвонит и не предупредит, ты все должен смотреть сам. Этому банку вообще плевать на своих клиентов.Во-первых, депозиты лонгируются через 3 дня по окончанию. 3 дня банк ими пользуется бесплатно. Но это мелочь, самое классное, что если вашего депозита уже нету в линейке предложений, вам дадут очень хорошую и выгодную ставку, например 1.25% в долларе на 6 месяцев. При этом никто не позвонит и не предупредит, ты все должен смотреть сам.

Вам манную кашу ещё и в рот положить?Банк уже за месяц до окончания депо спрашивает клиентов об их планах на будущее.В Приват24 есть функция: "Отказ от продления депозита". Делаете 2 клика и деньги по окончании депо сразу же падают на вашу карту. А дальше вольному-воля. Хотите забирайте деньги, хотите оформляйте новый депозит. Если вы проспите срок окончания депо, то вам дают ещё 3 дня для принятия решения. Только потом будет лонгация. Что ещё нужно?Читайте договор. Там всё прописано.У них таких как вы больше 20 млн.чел.Никто не будет будить вас по утрам и разъяснять условия договора, если вы не VIP клиент.