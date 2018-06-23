RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7653765476557656
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:37

  Alex_ki написав:Это вообще хз кто, и почему он хочет отобрать бонус у моей менеджерши Ирины) поэтому фиг ему

А вы с ней об этом и поговорите тет-а-тет, потом станете лучшими друзьями -- будете без очереди депо у кабинке получать 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24692
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1975 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:17

Re: Приватбанк

  clientage написав:ну помогите своему менагеру заработать бонус к з/п под отпуск


Бонусня там уже на десятом месте, все порезали.
А вот система рейтинга со времен гороха осталась, горох уже мономутит , а людей продолжают казнить по его методике "быстрого прорыва в лидеры".
д1вчатам геть не солодко.....сум в очах , все хорошое, что у них было - это былое...
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2430
З нами з: 23.11.14
Подякував: 558 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:01

Re: Приватбанк

Подскажите, какой суточный лимит в банкомате примата на снятие с карты другого укр банка?
логан1919
 
Повідомлень: 115
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:06

логан1919 определяется другим банком и частично вариантом Виза или Мастер.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2430
З нами з: 23.11.14
Подякував: 558 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:53

  Goodman написав:логан1919 определяется другим банком и частично вариантом Виза или Мастер.

Странно.. Поддержка примата упомянула только 1000 грн за раз и до 10к за 3 часа. Про вариант карты или другого банка ни слова..
логан1919
 
Повідомлень: 115
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:04

логан1919

Есть еще куча Ощадов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2430
З нами з: 23.11.14
Подякував: 558 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:12

  Unrealman написав:Этому банку вообще плевать на своих клиентов.
Во-первых, депозиты лонгируются через 3 дня по окончанию. 3 дня банк ими пользуется бесплатно. Но это мелочь, самое классное, что если вашего депозита уже нету в линейке предложений, вам дадут очень хорошую и выгодную ставку, например 1.25% в долларе на 6 месяцев. При этом никто не позвонит и не предупредит, ты все должен смотреть сам.

Вам манную кашу ещё и в рот положить?
Банк уже за месяц до окончания депо спрашивает клиентов об их планах на будущее.
В Приват24 есть функция: "Отказ от продления депозита". Делаете 2 клика и деньги по окончании депо сразу же падают на вашу карту. А дальше вольному-воля. Хотите забирайте деньги, хотите оформляйте новый депозит. Если вы проспите срок окончания депо, то вам дают ещё 3 дня для принятия решения. Только потом будет лонгация. Что ещё нужно?

Читайте договор. Там всё прописано.
У них таких как вы больше 20 млн.чел.
Никто не будет будить вас по утрам и разъяснять условия договора, если вы не VIP клиент.
player
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 22.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:15

Re: Приватбанк

Похоже, после получения несколько дней назад новой карты для выплат (взамен той что закончилась) и в хода в отделении через их wi-fi для клиентов в П24 для проверки карты и т.п. они сбросили фин. номер (и в П24 для физ. лиц и для бизнеса...) Требуют похода в ТСО, банкомат или отделение для его восстановления... Д..... ..я (с)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4416
З нами з: 20.01.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:25

  ol_zy написав:Похоже, после получения несколько дней назад новой карты для выплат (взамен той что закончилась) и в хода в отделении через их wi-fi для клиентов в П24 для проверки карты и т.п. они сбросили фин. номер (и в П24 для физ. лиц и для бизнеса...) Требуют похода в ТСО, банкомат или отделение для его восстановления... Д..... ..я (с)


Да, они ё надоели. Звонят со своей сраной рекламой, если им не ответил, то они после каждого непринятого звонка блокируют финтелефон.
freeze
4
 
Повідомлень: 7799
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3024 раз.
 
Профіль
11
1
  #<1 ... 7653765476557656
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.