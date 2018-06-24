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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7654765576567657
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:04

  логан1919 написав:
  Goodman написав:логан1919 определяется другим банком и частично вариантом Виза или Мастер.

Странно.. Поддержка примата упомянула только 1000 грн за раз и до 10к за 3 часа. Про вариант карты или другого банка ни слова..

Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.
Julio
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:09

  Julio написав:Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.

По визам лимиты больше, чем по мастерам
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:47

  Вкладчик1234 написав:
  Julio написав:Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.

По визам лимиты больше, чем по мастерам

Ну и плюс, смотря где банкомат Привата находится. Если в отделении, то можно снять 2000 грн. А если где-то в ТЦ, то фигушки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 7654765576567657
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