Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 18:04
Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:09
По визам лимиты больше, чем по мастерам
Всё IMHO
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:47
Ну и плюс, смотря где банкомат Привата находится. Если в отделении, то можно снять 2000 грн. А если где-то в ТЦ, то фигушки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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