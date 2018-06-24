Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 18:04
Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:09
По визам лимиты больше, чем по мастерам
Всё IMHO
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:47
Ну и плюс, смотря где банкомат Привата находится. Если в отделении, то можно снять 2000 грн. А если где-то в ТЦ, то фигушки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:14
Re: Приватбанк
Тут теж вже всі в курсі, що topic216630.html
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:48
Массовый сброс фин.номеров?
Я в банке не был уже более 3-х месяцев, и сегодня обнаружил, что не могу зайти в П24, т.к. требуют подтверждения фин.номера, который стопицот лет не менялся.
Неделю назад всё работало нормально...
Попадалово ещё в том, что сегодня надо погашать задолженность по кредитке, и банк подсунул такую свинью на ровном месте.
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Проблемка решилась без визита в отделение: при входе в П24 банк зачем-то решил звонить на номер, который в роуминге не принимает входящие. Достаточно было нажать ссылочку на Веб-морде, что, мол, банк не дозвонился. После этого пришло стандартное SMS с кодом о входе...
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