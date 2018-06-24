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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7654765576567657
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:04

  логан1919 написав:
  Goodman написав:логан1919 определяется другим банком и частично вариантом Виза или Мастер.

Странно.. Поддержка примата упомянула только 1000 грн за раз и до 10к за 3 часа. Про вариант карты или другого банка ни слова..

Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.
Julio
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:09

  Julio написав:Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.

По визам лимиты больше, чем по мастерам
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:47

  Вкладчик1234 написав:
  Julio написав:Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.

По визам лимиты больше, чем по мастерам

Ну и плюс, смотря где банкомат Привата находится. Если в отделении, то можно снять 2000 грн. А если где-то в ТЦ, то фигушки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:14

Re: Приватбанк

Тут теж вже всі в курсі, що topic216630.html
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:48

Массовый сброс фин.номеров?

  ol_zy написав:
  freeze написав:
  ol_zy написав:Похоже, после получения несколько дней назад новой карты для выплат (взамен той что закончилась) и в хода в отделении через их wi-fi для клиентов в П24 для проверки карты и т.п. они сбросили фин. номер (и в П24 для физ. лиц и для бизнеса...) Требуют похода в ТСО, банкомат или отделение для его восстановления... Д..... ..я (с)


Да, они ё надоели. Звонят со своей сраной рекламой, если им не ответил, то они после каждого непринятого звонка блокируют финтелефон.

Внес фин номер через ТСО - его там просто не было... после ввода в П24 номера получил звонок, что мол спасибо что решили зарегистрироваться и, если подтверждаете регистрацию, то нажмите 1, т.е. фин. номер который х.з. сколько лет был записан в базе и никогда не менялся вдруг был удален... похоже это манагеры в отделении (кстати все новые) таки удалили фин. номер...

Я в банке не был уже более 3-х месяцев, и сегодня обнаружил, что не могу зайти в П24, т.к. требуют подтверждения фин.номера, который стопицот лет не менялся.
Неделю назад всё работало нормально...
Попадалово ещё в том, что сегодня надо погашать задолженность по кредитке, и банк подсунул такую свинью на ровном месте.
---
Проблемка решилась без визита в отделение: при входе в П24 банк зачем-то решил звонить на номер, который в роуминге не принимает входящие. Достаточно было нажать ссылочку на Веб-морде, что, мол, банк не дозвонился. После этого пришло стандартное SMS с кодом о входе...
AntonK
 
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