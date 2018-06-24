Julio написав:Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.
Julio написав:Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.
По визам лимиты больше, чем по мастерам
Ну и плюс, смотря где банкомат Привата находится. Если в отделении, то можно снять 2000 грн. А если где-то в ТЦ, то фигушки.
ol_zy написав:Похоже, после получения несколько дней назад новой карты для выплат (взамен той что закончилась) и в хода в отделении через их wi-fi для клиентов в П24 для проверки карты и т.п. они сбросили фин. номер (и в П24 для физ. лиц и для бизнеса...) Требуют похода в ТСО, банкомат или отделение для его восстановления... Д..... ..я (с)
Да, они ё надоели. Звонят со своей сраной рекламой, если им не ответил, то они после каждого непринятого звонка блокируют финтелефон.
Внес фин номер через ТСО - его там просто не было... после ввода в П24 номера получил звонок, что мол спасибо что решили зарегистрироваться и, если подтверждаете регистрацию, то нажмите 1, т.е. фин. номер который х.з. сколько лет был записан в базе и никогда не менялся вдруг был удален... похоже это манагеры в отделении (кстати все новые) таки удалили фин. номер...
Я в банке не был уже более 3-х месяцев, и сегодня обнаружил, что не могу зайти в П24, т.к. требуют подтверждения фин.номера, который стопицот лет не менялся. Неделю назад всё работало нормально... Попадалово ещё в том, что сегодня надо погашать задолженность по кредитке, и банк подсунул такую свинью на ровном месте. --- Проблемка решилась без визита в отделение: при входе в П24 банк зачем-то решил звонить на номер, который в роуминге не принимает входящие. Достаточно было нажать ссылочку на Веб-морде, что, мол, банк не дозвонился. После этого пришло стандартное SMS с кодом о входе...
Пришло на мой мобильный, якобы от Приватбанка, СМС следующего содержания: Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно проведите авторизацию или перезвоните по номеру (094) 144-21-38 (094) 143-06-77 Сообщение пришло с мобильного МТС (099)9581887 Сразу понял - это аферисты. Номера телефонов переданы в службу безопасности Приватбанка.
Obval_Defoltovich написав:Пришло на мой мобильный, якобы от Приватбанка, СМС следующего содержания: Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно проведите авторизацию или перезвоните по номеру (094) 144-21-38 (094) 143-06-77 Сообщение пришло с мобильного МТС (099)9581887 Сразу понял - это аферисты. Номера телефонов переданы в службу безопасности Приватбанка.
ПриватБанк не отправляет свои клиентам сервисных или других сообщений с обычных мобильных номеров. Как сообщили в службе безопасности банка, также ПриватБанк не рассылает клиентам сообщений о блокировках карт.