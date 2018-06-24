Додано: Пон 25 чер, 2018 08:48

ol_zy написав: freeze написав: ol_zy написав: Похоже, после получения несколько дней назад новой карты для выплат (взамен той что закончилась) и в хода в отделении через их wi-fi для клиентов в П24 для проверки карты и т.п. они сбросили фин. номер (и в П24 для физ. лиц и для бизнеса...) Требуют похода в ТСО, банкомат или отделение для его восстановления... Д..... ..я (с) Похоже, после получения несколько дней назад новой карты для выплат (взамен той что закончилась) и в хода в отделении через их wi-fi для клиентов в П24 для проверки карты и т.п. они сбросили фин. номер (и в П24 для физ. лиц и для бизнеса...) Требуют похода в ТСО, банкомат или отделение для его восстановления... Д..... ..я (с)



Да, они ё надоели. Звонят со своей сраной рекламой, если им не ответил, то они после каждого непринятого звонка блокируют финтелефон. Да, они ё надоели. Звонят со своей сраной рекламой, если им не ответил, то они после каждого непринятого звонка блокируют финтелефон.

Внес фин номер через ТСО - его там просто не было... после ввода в П24 номера получил звонок, что мол спасибо что решили зарегистрироваться и, если подтверждаете регистрацию, то нажмите 1, т.е. фин. номер который х.з. сколько лет был записан в базе и никогда не менялся вдруг был удален... похоже это манагеры в отделении (кстати все новые) таки удалили фин. номер... Внес фин номер через ТСО - его там просто не было... после ввода в П24 номера получил звонок, что мол спасибо что решили зарегистрироваться и, если подтверждаете регистрацию, то нажмите 1, т.е. фин. номер который х.з. сколько лет был записан в базе и никогда не менялся вдруг был удален... похоже это манагеры в отделении (кстати все новые) таки удалили фин. номер...

Я в банке не был уже более 3-х месяцев, и сегодня обнаружил, что не могу зайти в П24, т.к. требуют подтверждения фин.номера, который стопицот лет не менялся.Неделю назад всё работало нормально...Попадалово ещё в том, что сегодня надо погашать задолженность по кредитке, и банк подсунул такую свинью на ровном месте.---Проблемка решилась без визита в отделение: при входе в П24 банк зачем-то решил звонить на номер, который в роуминге не принимает входящие. Достаточно было нажать ссылочку на Веб-морде, что, мол, банк не дозвонился. После этого пришло стандартное SMS с кодом о входе...