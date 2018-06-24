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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7655765676577658>
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:04

  логан1919 написав:
  Goodman написав:логан1919 определяется другим банком и частично вариантом Виза или Мастер.

Странно.. Поддержка примата упомянула только 1000 грн за раз и до 10к за 3 часа. Про вариант карты или другого банка ни слова..

Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.
Julio
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:09

  Julio написав:Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.

По визам лимиты больше, чем по мастерам
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:47

  Вкладчик1234 написав:
  Julio написав:Недавно снял авалевской дебеткой "Виза Фишка" в банкомате Привата 2000 за одну операцию (а может, 2000 и не предел). Сам удивился, т.к. обычно чужакам больше тысячи за раз Примат не дает.

По визам лимиты больше, чем по мастерам

Ну и плюс, смотря где банкомат Привата находится. Если в отделении, то можно снять 2000 грн. А если где-то в ТЦ, то фигушки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:14

Re: Приватбанк

Тут теж вже всі в курсі, що topic216630.html
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:48

Массовый сброс фин.номеров?

  ol_zy написав:
  freeze написав:
  ol_zy написав:Похоже, после получения несколько дней назад новой карты для выплат (взамен той что закончилась) и в хода в отделении через их wi-fi для клиентов в П24 для проверки карты и т.п. они сбросили фин. номер (и в П24 для физ. лиц и для бизнеса...) Требуют похода в ТСО, банкомат или отделение для его восстановления... Д..... ..я (с)


Да, они ё надоели. Звонят со своей сраной рекламой, если им не ответил, то они после каждого непринятого звонка блокируют финтелефон.

Внес фин номер через ТСО - его там просто не было... после ввода в П24 номера получил звонок, что мол спасибо что решили зарегистрироваться и, если подтверждаете регистрацию, то нажмите 1, т.е. фин. номер который х.з. сколько лет был записан в базе и никогда не менялся вдруг был удален... похоже это манагеры в отделении (кстати все новые) таки удалили фин. номер...

Я в банке не был уже более 3-х месяцев, и сегодня обнаружил, что не могу зайти в П24, т.к. требуют подтверждения фин.номера, который стопицот лет не менялся.
Неделю назад всё работало нормально...
Попадалово ещё в том, что сегодня надо погашать задолженность по кредитке, и банк подсунул такую свинью на ровном месте.
---
Проблемка решилась без визита в отделение: при входе в П24 банк зачем-то решил звонить на номер, который в роуминге не принимает входящие. Достаточно было нажать ссылочку на Веб-морде, что, мол, банк не дозвонился. После этого пришло стандартное SMS с кодом о входе...
AntonK
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:54

Осторожно, работают аферисты

Пришло на мой мобильный, якобы от Приватбанка, СМС следующего содержания:
Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно проведите авторизацию или перезвоните по номеру
(094) 144-21-38
(094) 143-06-77
Сообщение пришло с мобильного МТС (099)9581887
Сразу понял - это аферисты. Номера телефонов переданы в службу безопасности Приватбанка.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:14

  Obval_Defoltovich написав:Пришло на мой мобильный, якобы от Приватбанка, СМС следующего содержания:
Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно проведите авторизацию или перезвоните по номеру
(094) 144-21-38
(094) 143-06-77
Сообщение пришло с мобильного МТС (099)9581887
Сразу понял - это аферисты. Номера телефонов переданы в службу безопасности Приватбанка.

https://www.intertelecom.ua/tariffs/dop ... niy_number
Ватафон на нарах, указанные тоже.Вероятность 99% ,времени у них тьма,отрабатывают :wink:
Интертелеком на дропах.Врядли даже хваленная СБ примата их заблочит.Нема с ними Смирнова давно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:35

Re: Приватбанк

В ПБ уже отреагировали:
ПриватБанк не отправляет свои клиентам сервисных или других сообщений с обычных мобильных номеров. Как сообщили в службе безопасности банка, также ПриватБанк не рассылает клиентам сообщений о блокировках карт.

https://privatbank.ua/ru/news/2018/6/25 ... yh-nomerov
Intento
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:43

Оплату частями трохи покрыщылы, теперь к каждому платежу, по аналогии с мыттевой рассрочкой тулят комиссию от суммы покупки. Отличие только в том, что у рассрочки это 2,9% от суммы покупки/мес., а у оплаты частями только 0,01%

Так что запас для роста есть.

При списании регулярного платежа за счет собственных средств сервис для Вас абсолютно бесплатный. По договорам, оформленным с 19.04.18 - 0,01%.
При списании регулярного платежа за счет кредитных средств Вы также платите комиссию за регулярный платеж - 4%.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:18

  логан1919 написав:
  Искатель написав:
  логан1919 написав:
Совершенно не собирался Вас обижать или чем-то задеть, но вижу, что задел и сильно... Иначе чем объяснить такое откровенное хамство в ответ... Возможно, тем, что в Ваших краях так принято говорить с незнакомыми людьми :)
Кстати, Вы писали, что в А-банке забирали сумму под Фонд (а это побольше, чем 40к гривень). В А-банке вообще не предусмотрены комнаты для пересчета. А как там прошло?

И в "Мегабанке", куда Вы собрались их пристроить, их тоже нет априори :)

ув. искатель, я не обижаюсь в инете, тем более когда инкогнито.. и я не пытался вам нахамить(извиняюсь если обидел). просто показал, насколько нелепо было ваше высказывание относительно моих переживаний, аналогичным своим. а края у нас действительно нехорошие, ибо незнакомых людей в апреле 14 года, не то что оскорбляли, а без разбора кидали на подвал.. но это совсем другая история..

кстати да, забрал из абанка под фонд. прошло хорошо и без комнаты для пересчета, т.к это другой город и вероятность встретить тут знакомых, близится к нулю.
про мегабанк вы в корне не правы. скину вам внутри отделения фото, после праздников, т.к это тоже соседний город..


Вы тоже меня извините, я бываю резковат. Не держите обиды :)
Мир? :) По рукам? :)
С "Мегабанком" - Вам наверно повезло, у нас в городе это пара отстойных отделений, где все у кассы на виду...
В целом же, хочу подсказать оптимальный вариант: если вдруг нет возможности воспользоваться комнатой для пересчета (в т.ч. по причине ее отсутствия) и нет желания считать при всех - попросить выдать в специальном банковском конверте. В случае с гривной опасности взять купюру с грибком или надорванную, как с валютой, нет... Особенно если еще дадут запечатанные корешки (это то, что народ называет "пачками", т.е. по 100 купюр).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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