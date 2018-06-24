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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7655765676577658
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:49

Мизантрóп

Так они уже задолбали. Каждый день шлют свои смс :evil: :evil:

https://finclub.net/news/privatbank-pre ... estva.html
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:39

Re: Приватбанк

  AntonK написав:Я в банке не был уже более 3-х месяцев, и сегодня обнаружил, что не могу зайти в П24, т.к. требуют подтверждения фин.номера, который стопицот лет не менялся.

У них такая хрень +/- регулярно
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