Так они уже задолбали. Каждый день шлют свои смс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:49
Мизантрóп
Так они уже задолбали. Каждый день шлют свои смс
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:39
Re: Приватбанк
У них такая хрень +/- регулярно
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