Так они уже задолбали. Каждый день шлют свои смс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:49
Мизантрóп
Так они уже задолбали. Каждый день шлют свои смс
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:39
Re: Приватбанк
У них такая хрень +/- регулярно
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:09
SWIFT переказ
намагаюсь сплати через свіфт сумма більше 15000 . мій плажіж блокують мотивуючі що немає договіра. але можно і рахунок фактуру. нам прислали з віли рахунок фактуру( Invoice) ми його показуємо в свіфт переказі. але нам кажуть дайте договір( якого немає), але можно і рахунок фактуру але цей рахуйнок фактуру ми не візьмемо . і так по колу. сьогодні остання можливість зробити переказ бо скоро свята і банки звісно не працюють.
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:34
..хм...интересен механизм , после покращення , не получится так что если клиент для оплаты закинул поверх лимита копейка в копейку )...и для погашения части не хватило той копейки за счет своих , платеж пойдет полностью за счет кредитных ?).....блин я смотрю это заразно - начала Альфа , теперь и эти рукожопы подтянулись
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