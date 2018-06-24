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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7655765676577658
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:49

Мизантрóп

Так они уже задолбали. Каждый день шлют свои смс :evil: :evil:

https://finclub.net/news/privatbank-pre ... estva.html
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:39

Re: Приватбанк

  AntonK написав:Я в банке не был уже более 3-х месяцев, и сегодня обнаружил, что не могу зайти в П24, т.к. требуют подтверждения фин.номера, который стопицот лет не менялся.

У них такая хрень +/- регулярно
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:09

SWIFT переказ

намагаюсь сплати через свіфт сумма більше 15000 . мій плажіж блокують мотивуючі що немає договіра. але можно і рахунок фактуру. нам прислали з віли рахунок фактуру( Invoice) ми його показуємо в свіфт переказі. але нам кажуть дайте договір( якого немає), але можно і рахунок фактуру але цей рахуйнок фактуру ми не візьмемо :). і так по колу. сьогодні остання можливість зробити переказ бо скоро свята і банки звісно не працюють.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:34

  WachtAmRhein написав:Оплату частями трохи покрыщылы, теперь к каждому платежу, по аналогии с мыттевой рассрочкой тулят комиссию от суммы покупки. Отличие только в том, что у рассрочки это 2,9% от суммы покупки/мес., а у оплаты частями только 0,01%

Так что запас для роста есть.

При списании регулярного платежа за счет собственных средств сервис для Вас абсолютно бесплатный. По договорам, оформленным с 19.04.18 - 0,01%.
При списании регулярного платежа за счет кредитных средств Вы также платите комиссию за регулярный платеж - 4%.


..хм...интересен механизм , после покращення , не получится так что если клиент для оплаты закинул поверх лимита копейка в копейку )...и для погашения части не хватило той копейки за счет своих , платеж пойдет полностью за счет кредитных ?).....блин я смотрю это заразно - начала Альфа , теперь и эти рукожопы подтянулись :mrgreen:
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  #<1 ... 7655765676577658
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