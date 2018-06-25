Додано: Пон 25 чер, 2018 19:57

Позитивчик написав: Тут теж вже всі в курсі, що Тут теж вже всі в курсі, що topic216630.html

Там конкурс для пятерых вошедших бесплатно, в надежде заработать на тех, кто рискнет зайти деньгами... Достаточно было запутанной простыни условий и фразы, что условия будут меняться по ходу... Все выглядит так, что там так и останется 5 участников, и двое организаторов заработают 10% от всех ставок, а именно 10% от 0.... На самом деле там так все запутали, что даже первые бесплатные участники, которые вошли не сразу на это решились, пока им не объяснили дополнительно, что для них это бесплатно... Осталось добавить, что вносим изменения и бесплатные участники должны вносить денег за каждую след. ставку..., ну как в покере, а вдруг азарт у них победит...