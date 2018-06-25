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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7655765676577658
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:49

Мизантрóп

Так они уже задолбали. Каждый день шлют свои смс :evil: :evil:

https://finclub.net/news/privatbank-pre ... estva.html
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:39

Re: Приватбанк

  AntonK написав:Я в банке не был уже более 3-х месяцев, и сегодня обнаружил, что не могу зайти в П24, т.к. требуют подтверждения фин.номера, который стопицот лет не менялся.

У них такая хрень +/- регулярно
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:09

SWIFT переказ

намагаюсь сплати через свіфт сумма більше 15000 . мій плажіж блокують мотивуючі що немає договіра. але можно і рахунок фактуру. нам прислали з віли рахунок фактуру( Invoice) ми його показуємо в свіфт переказі. але нам кажуть дайте договір( якого немає), але можно і рахунок фактуру але цей рахуйнок фактуру ми не візьмемо :). і так по колу. сьогодні остання можливість зробити переказ бо скоро свята і банки звісно не працюють.
yuraa
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:34

  WachtAmRhein написав:Оплату частями трохи покрыщылы, теперь к каждому платежу, по аналогии с мыттевой рассрочкой тулят комиссию от суммы покупки. Отличие только в том, что у рассрочки это 2,9% от суммы покупки/мес., а у оплаты частями только 0,01%

Так что запас для роста есть.

При списании регулярного платежа за счет собственных средств сервис для Вас абсолютно бесплатный. По договорам, оформленным с 19.04.18 - 0,01%.
При списании регулярного платежа за счет кредитных средств Вы также платите комиссию за регулярный платеж - 4%.


..хм...интересен механизм , после покращення , не получится так что если клиент для оплаты закинул поверх лимита копейка в копейку )...и для погашения части не хватило той копейки за счет своих , платеж пойдет полностью за счет кредитных ?).....блин я смотрю это заразно - начала Альфа , теперь и эти рукожопы подтянулись :mrgreen:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:12

Re: Приватбанк

  yuraa написав:намагаюсь сплати через свіфт сумма більше 15000 . мій плажіж блокують


а якщо розбити на пару по <15K ?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:24

  -VICTOR- написав:..хм...интересен механизм , после покращення , не получится так что если клиент для оплаты закинул поверх лимита копейка в копейку )...и для погашения части не хватило той копейки за счет своих , платеж пойдет полностью за счет кредитных ?).....блин я смотрю это заразно - начала Альфа , теперь и эти рукожопы подтянулись :mrgreen:


У меня покупка 6500, так вот закинул ровно сумму платежа, списали 65 копеек с кредитных, комиссия 4% = 3 копейки. Итого остаток -0.68
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:57

  Позитивчик написав:Тут теж вже всі в курсі, що topic216630.html

Там конкурс для пятерых вошедших бесплатно, в надежде заработать на тех, кто рискнет зайти деньгами... Достаточно было запутанной простыни условий и фразы, что условия будут меняться по ходу... Все выглядит так, что там так и останется 5 участников, и двое организаторов заработают 10% от всех ставок, а именно 10% от 0... :D . На самом деле там так все запутали, что даже первые бесплатные участники, которые вошли не сразу на это решились, пока им не объяснили дополнительно, что для них это бесплатно... Осталось добавить, что вносим изменения и бесплатные участники должны вносить денег за каждую след. ставку..., ну как в покере, а вдруг азарт у них победит... :mrgreen:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:57

Скажите, если кто сталкивался на практике: ВХОДЯЩИЙ платёж через СЭП (с "Альфы") в этот банк на счет ФОП-а, но с неправильными реквизитами (неправильный ЕДРПОУ) как будет обработан банком? Зачислят, отправят обратно, или зависнет, и надо будет пинать?
Гении торговли, прислали мне неправильные реквизиты для оплаты.
Сумма там небольшая, но всё же интересно, если платеж отправится обратно - какую-нибудь комиссию возьмут за это?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:01

  M-Audio написав:Скажите, если кто сталкивался на практике: ВХОДЯЩИЙ платёж через СЭП (с "Альфы") в этот банк на счет ФОП-а, но с неправильными реквизитами (неправильный ЕДРПОУ) как будет обработан банком? Зачислят, отправят обратно, или зависнет, и надо будет пинать?
Гении торговли, прислали мне неправильные реквизиты для оплаты.
Сумма там небольшая, но всё же интересно, если платеж отправится обратно - какую-нибудь комиссию возьмут за это?

скорее всего вернут дня через 3-10, за возврат не должны взять, а за платеж, вот сколько комиссии заплатили, столько и будет ее уже не вернут. Могут предложить внести изменения в платеж, за символическую сумму ... где-то грн 50 (было когда-то) :mrgreen: , но если откажетесь, то тогда просто вернут деньги назад ;)
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:25

як найдешевше переказати кошти на рахунок ФОП в ПБ?
+50грн !
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