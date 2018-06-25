Так они уже задолбали. Каждый день шлют свои смс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:49
Мизантрóп
Так они уже задолбали. Каждый день шлют свои смс
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:39
Re: Приватбанк
У них такая хрень +/- регулярно
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:09
SWIFT переказ
намагаюсь сплати через свіфт сумма більше 15000 . мій плажіж блокують мотивуючі що немає договіра. але можно і рахунок фактуру. нам прислали з віли рахунок фактуру( Invoice) ми його показуємо в свіфт переказі. але нам кажуть дайте договір( якого немає), але можно і рахунок фактуру але цей рахуйнок фактуру ми не візьмемо . і так по колу. сьогодні остання можливість зробити переказ бо скоро свята і банки звісно не працюють.
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:34
..хм...интересен механизм , после покращення , не получится так что если клиент для оплаты закинул поверх лимита копейка в копейку )...и для погашения части не хватило той копейки за счет своих , платеж пойдет полностью за счет кредитных ?).....блин я смотрю это заразно - начала Альфа , теперь и эти рукожопы подтянулись
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:12
Re: Приватбанк
а якщо розбити на пару по <15K ?
+50грн !
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:24
У меня покупка 6500, так вот закинул ровно сумму платежа, списали 65 копеек с кредитных, комиссия 4% = 3 копейки. Итого остаток -0.68
Додано: Пон 25 чер, 2018 19:57
Там конкурс для пятерых вошедших бесплатно, в надежде заработать на тех, кто рискнет зайти деньгами... Достаточно было запутанной простыни условий и фразы, что условия будут меняться по ходу... Все выглядит так, что там так и останется 5 участников, и двое организаторов заработают 10% от всех ставок, а именно 10% от 0... . На самом деле там так все запутали, что даже первые бесплатные участники, которые вошли не сразу на это решились, пока им не объяснили дополнительно, что для них это бесплатно... Осталось добавить, что вносим изменения и бесплатные участники должны вносить денег за каждую след. ставку..., ну как в покере, а вдруг азарт у них победит...
Додано: Пон 25 чер, 2018 20:57
Скажите, если кто сталкивался на практике: ВХОДЯЩИЙ платёж через СЭП (с "Альфы") в этот банк на счет ФОП-а, но с неправильными реквизитами (неправильный ЕДРПОУ) как будет обработан банком? Зачислят, отправят обратно, или зависнет, и надо будет пинать?
Гении торговли, прислали мне неправильные реквизиты для оплаты.
Сумма там небольшая, но всё же интересно, если платеж отправится обратно - какую-нибудь комиссию возьмут за это?
Додано: Пон 25 чер, 2018 22:01
скорее всего вернут дня через 3-10, за возврат не должны взять, а за платеж, вот сколько комиссии заплатили, столько и будет ее уже не вернут. Могут предложить внести изменения в платеж, за символическую сумму ... где-то грн 50 (было когда-то) , но если откажетесь, то тогда просто вернут деньги назад
Додано: Пон 25 чер, 2018 22:25
як найдешевше переказати кошти на рахунок ФОП в ПБ?
+50грн !
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