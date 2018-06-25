Якщо на поточний 2600, то через Приват24 з КДВ за 0,5 грн. незалежно від суми платежу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 23:21
Додано: Пон 25 чер, 2018 23:51
о как
Компания "Нова Пошта" решила прекратить сотрудничество с ООО "Виена-Автолизинг", провайдером почтоматов в отделениях ПриватБанка.......
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 25 чер, 2018 23:54
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