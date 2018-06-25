Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 23:21
greenozon написав:
як найдешевше переказати кошти на рахунок ФОП в ПБ?
Якщо на поточний 2600, то через Приват24 з КДВ за 0,5 грн. незалежно від суми платежу
Sanio
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Додано: Пон 25 чер, 2018 23:51
Solar_simfi написав:
информацию об этой грандиозной #перемоге над неподконтрольной человеческому разуму техникой
Компания "Нова Пошта" решила прекратить сотрудничество с ООО "Виена-Автолизинг", провайдером почтоматов в отделениях ПриватБанка.......
http://internetua.com/-nova-poshta-otka ... rivatbanka
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Пон 25 чер, 2018 23:54
greenozon написав:
як найдешевше переказати кошти на рахунок ФОП в ПБ?
СЕП из Альфы вроде из мони за свои тоже бесплатно.
ol_zy
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Додано: Вів 26 чер, 2018 08:14
Мизантрóп, давно пора бракоделов этих гнать ссаными тряпками
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:32
Доброго дня! Може хтось знає, у звязку з послабленням валютного регулювання, чи не планується повернення функції купівлі валюти через Приват 24.
Чи може вже повернули?
velesanna
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:17
velesanna написав:
Доброго дня! Може хтось знає, у звязку з послабленням валютного регулювання, чи не планується повернення функції купівлі валюти через Приват 24.
Чи може вже повернули?
Ничего не слышно.
Морозятся.
Самое интересное, что продавать валюту в приват24 - "законно", а покупать - "незаконно"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:48
velesanna
Для впровадження нових вимог, що стосуються застосування РРО під час проведення обміну валют через платіжні пристрої та оформлення відповідних розрахункових документів РРО, квитанцій та чеків банкомата, фінансовим установам надано шестимісячний перехідний період. Протягом другого півріччя поточного року вони будуть оформлювати валютно-обмінні операції згідно із порядком, що діяв досі. Проводити валютно-обмінні операції за новими правилами вони почнуть
з 01 січня 2019 року. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=71499345&cat_id=55838
SHURICK76
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