Для впровадження нових вимог, що стосуються застосування РРО під час проведення обміну валют через платіжні пристрої та оформлення відповідних розрахункових документів РРО, квитанцій та чеків банкомата, фінансовим установам надано шестимісячний перехідний період. Протягом другого півріччя поточного року вони будуть оформлювати валютно-обмінні операції згідно із порядком, що діяв досі. Проводити валютно-обмінні операції за новими правилами вони почнуть з 01 січня 2019 року.
WachtAmRhein написав:Оплату частями трохи покрыщылы, теперь к каждому платежу, по аналогии с мыттевой рассрочкой тулят комиссию от суммы покупки. Отличие только в том, что у рассрочки это 2,9% от суммы покупки/мес., а у оплаты частями только 0,01%
Так что запас для роста есть.
При списании регулярного платежа за счет собственных средств сервис для Вас абсолютно бесплатный. По договорам, оформленным с 19.04.18 - 0,01%. При списании регулярного платежа за счет кредитных средств Вы также платите комиссию за регулярный платеж - 4%.
Спасибо, что предупредили об оплате частями, особенно про 4% за кредитные. Только хотел воспользоваться. Первый раз увидел ее автоматом на сайте, правда сайт глючит немного с этим.