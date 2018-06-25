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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7657765876597660>
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 23:21

  greenozon написав:як найдешевше переказати кошти на рахунок ФОП в ПБ?

Якщо на поточний 2600, то через Приват24 з КДВ за 0,5 грн. незалежно від суми платежу
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 23:51

о как

  Solar_simfi написав:информацию об этой грандиозной #перемоге над неподконтрольной человеческому разуму техникой

Компания "Нова Пошта" решила прекратить сотрудничество с ООО "Виена-Автолизинг", провайдером почтоматов в отделениях ПриватБанка.......http://internetua.com/-nova-poshta-otka ... rivatbanka
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 23:54

  greenozon написав:як найдешевше переказати кошти на рахунок ФОП в ПБ?

СЕП из Альфы вроде из мони за свои тоже бесплатно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:14

Мизантрóп, давно пора бракоделов этих гнать ссаными тряпками
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:32

покупка валют через приват24

Доброго дня! Може хтось знає, у звязку з послабленням валютного регулювання, чи не планується повернення функції купівлі валюти через Приват 24.

Чи може вже повернули?
velesanna
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:17

  velesanna написав:Доброго дня! Може хтось знає, у звязку з послабленням валютного регулювання, чи не планується повернення функції купівлі валюти через Приват 24.

Чи може вже повернули?

Ничего не слышно.
Морозятся.

Самое интересное, что продавать валюту в приват24 - "законно", а покупать - "незаконно" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:48

velesanna
Для впровадження нових вимог, що стосуються застосування РРО під час проведення обміну валют через платіжні пристрої та оформлення відповідних розрахункових документів РРО, квитанцій та чеків банкомата, фінансовим установам надано шестимісячний перехідний період. Протягом другого півріччя поточного року вони будуть оформлювати валютно-обмінні операції згідно із порядком, що діяв досі. Проводити валютно-обмінні операції за новими правилами вони почнуть з 01 січня 2019 року.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=71499345&cat_id=55838
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:17

Re: Приватбанк

Валютными картами можно оплачивать в магазинах и снимать деньги в банкоматах и кассах с 10 до 16 в рабочие дни или круглосуточно ?
designarm
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:42

  WachtAmRhein написав:Оплату частями трохи покрыщылы, теперь к каждому платежу, по аналогии с мыттевой рассрочкой тулят комиссию от суммы покупки. Отличие только в том, что у рассрочки это 2,9% от суммы покупки/мес., а у оплаты частями только 0,01%

Так что запас для роста есть.

При списании регулярного платежа за счет собственных средств сервис для Вас абсолютно бесплатный. По договорам, оформленным с 19.04.18 - 0,01%.
При списании регулярного платежа за счет кредитных средств Вы также платите комиссию за регулярный платеж - 4%.

Спасибо, что предупредили об оплате частями, особенно про 4% за кредитные. Только хотел воспользоваться. Первый раз увидел ее автоматом на сайте, правда сайт глючит немного с этим. :D
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:46

Re: Приватбанк

Это было бы эпично) при оплате не идёт конвертация, ограничений по времени нет
Alex_ki
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