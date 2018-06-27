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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7657765876597660
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:19

  Alex_ki написав:Это было бы эпично) при оплате не идёт конвертация, ограничений по времени нет

Конвертация идет. Может идти по курсу МПС при оплате в тугриках, или по курсу и самим банком, при оплате в гривне.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:57

  designarm написав:Валютными картами можно оплачивать в магазинах и снимать деньги в банкоматах...
Круглосуточно.

А вот в кассах скорее будет действовать ограниченние по времени.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:45

пакращення

По комуналці вода і опалення від сьогодні прикрутили 1гр комісію за платіж по кредитці. вчора не було, тільки газ був аналогічно
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:12

  wolt450 написав:від сьогодні прикрутили 1гр комісію за платіж по кредитці
Установлено опытным путем или есть официальное сообщение?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:17

Re: Приватбанк

Подтверждаю,установлено опытным путем,сегодня как раз платила и удивилась возросшей сумме комиссии.
tatmech
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:34

Re: Приватбанк

Бегемот взяв курс на зменшення клієнтської бази, шоб залишити лиш тих, кому нєкуда бєжать...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:27

завжди є куди бігти
головне знати куди а не як :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:51

  greenozon написав:завжди є куди бігти
головне знати куди а не як :)

пока в меню: суп гороховый и от Аллы,еще сима инфиня,но то такэ...
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Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:02

  wolt450 написав:По комуналці вода і опалення від сьогодні прикрутили 1гр комісію за платіж по кредитці. вчора не було, тільки газ був аналогічно

Наверное, зависит от компании-поставщика услуг. У меня при оплате на Киевоблэнерго комиссия 1 грн появилась с января 2018, до этого было без комиссии.
Julio
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