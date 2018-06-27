Конвертация идет. Может идти по курсу МПС при оплате в тугриках, или по курсу и самим банком, при оплате в гривне.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:19
Конвертация идет. Может идти по курсу МПС при оплате в тугриках, или по курсу и самим банком, при оплате в гривне.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 19:57
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:45
пакращення
По комуналці вода і опалення від сьогодні прикрутили 1гр комісію за платіж по кредитці. вчора не було, тільки газ був аналогічно
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:12
Установлено опытным путем или есть официальное сообщение?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:17
Re: Приватбанк
Подтверждаю,установлено опытным путем,сегодня как раз платила и удивилась возросшей сумме комиссии.
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:34
Re: Приватбанк
Бегемот взяв курс на зменшення клієнтської бази, шоб залишити лиш тих, кому нєкуда бєжать...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:27
завжди є куди бігти
головне знати куди а не як
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:51
пока в меню: суп гороховый и от Аллы,еще сима инфиня,но то такэ...
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:02
Додано: Чет 28 чер, 2018 21:27
Там же на договорной основе. Нет договора с поставщиком, как в газе, который всегда беден, как церковная мышь, так и есть плата.
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