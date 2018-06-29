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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7658765976607661
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:27

  Julio написав:
  wolt450 написав:По комуналці вода і опалення від сьогодні прикрутили 1гр комісію за платіж по кредитці. вчора не було, тільки газ був аналогічно

Наверное, зависит от компании-поставщика услуг. У меня при оплате на Киевоблэнерго комиссия 1 грн появилась с января 2018, до этого было без комиссии.

Там же на договорной основе. Нет договора с поставщиком, как в газе, который всегда беден, как церковная мышь, так и есть плата.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:31

Re: Приватбанк

  ruvex написав:Нет договора с поставщиком, как в газе, который всегда беден, как церковная мышь, так и есть плата.


Есть активный способ борьбы - РЕГУЛЯРНЫЙ ПЛАТЕЖ.
До недавна - все было как часы, последний раз не провелся - техничный сбой.
Топал в отделение к д1вочке - ах да, ах это случилось - Они-с перешли на единую квитанцию . Перезавела рег платеж и все опять сработало.
есть еще дЫрЫ - лазайте в них.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 09:28

Маємо ще 3 з гаком років державного банкуванн в ПБ

https://news.finance.ua/ua/news/-/42927 ... ryvatbanku
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:31

Re: Приватбанк

Одесса, отделение на ул. Ак.Вильямса 73.
В среду заказал валюту в п24 на сегодня в указанном отделении. Когда пришёл в отд. обнаружил закрытые двери, за которыми уже нет ни мебели, ни оборудования. На дверях объявление - отделение переезжает. На гор. линии предложили перезаказать валюту только на вторник. Вопрос к представителю- зачем принимать заказ в отделение которого не существует?
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:28

  Muzzy написав:Одесса, отделение на ул. Ак.Вильямса 73.
В среду заказал валюту в п24 на сегодня в указанном отделении. Когда пришёл в отд. обнаружил закрытые двери, за которыми уже нет ни мебели, ни оборудования. На дверях объявление - отделение переезжает. На гор. линии предложили перезаказать валюту только на вторник. Вопрос к представителю- зачем принимать заказ в отделение которого не существует?


Приват теперь госбанк, поэтому экономит на программистах, отделениях и даже на форумных представителях.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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