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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 21:27
Julio написав: wolt450 написав:
По комуналці вода і опалення від сьогодні прикрутили 1гр комісію за платіж по кредитці. вчора не було, тільки газ був аналогічно
Наверное, зависит от компании-поставщика услуг. У меня при оплате на Киевоблэнерго комиссия 1 грн появилась с января 2018, до этого было без комиссии.
Там же на договорной основе. Нет договора с поставщиком, как в газе, который всегда беден, как церковная мышь, так и есть плата.
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ruvex
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:31
ruvex написав:
Нет договора с поставщиком, как в газе, который всегда беден, как церковная мышь, так и есть плата.
Есть активный способ борьбы - РЕГУЛЯРНЫЙ ПЛАТЕЖ.
До недавна - все было как часы, последний раз не провелся - техничный сбой.
Топал в отделение к д1вочке - ах да, ах это случилось - Они-с перешли на единую квитанцию . Перезавела рег платеж и все опять сработало.
есть еще дЫрЫ - лазайте в них.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Суб 30 чер, 2018 09:28
+50грн !
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Додано: Суб 30 чер, 2018 11:31
Одесса, отделение на ул. Ак.Вильямса 73.
В среду заказал валюту в п24 на сегодня в указанном отделении. Когда пришёл в отд. обнаружил закрытые двери, за которыми уже нет ни мебели, ни оборудования. На дверях объявление - отделение переезжает. На гор. линии предложили перезаказать валюту только на вторник. Вопрос к представителю- зачем принимать заказ в отделение которого не существует?
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Muzzy
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:28
Muzzy написав:
Одесса, отделение на ул. Ак.Вильямса 73.
В среду заказал валюту в п24 на сегодня в указанном отделении. Когда пришёл в отд. обнаружил закрытые двери, за которыми уже нет ни мебели, ни оборудования. На дверях объявление - отделение переезжает. На гор. линии предложили перезаказать валюту только на вторник. Вопрос к представителю- зачем принимать заказ в отделение которого не существует?
Приват теперь госбанк, поэтому экономит на программистах, отделениях и даже на форумных представителях.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 30 чер, 2018 17:11
логан1919 написав:
доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд.
-какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.
все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.
вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!
Была подобная ситуация - делюсь лайфхаком - НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЙТЕ НА ВИДУ ТАКИЕ ДЕНЬГИ - пачку взял - в карман сунул - голову в плечи - и "копытами-копытами". Даже если рядом какой-то урлан за комуналку 100 грн платит - цепочка "догнать и грохнуть" в его мозгу сформироваться не успеет. Хотя, да, ситуация стремная
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katso
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