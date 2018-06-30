Сумма оплаченная в последний день даже в 14 часов по терм. Привата уже уходила на следующий месяц. Т.е. это не просто шанс, он становится реальностью
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:06
Сумма оплаченная в последний день даже в 14 часов по терм. Привата уже уходила на следующий месяц. Т.е. это не просто шанс, он становится реальностью
Black Jack - White Business
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