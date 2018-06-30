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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7659766076617662
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:06

  Вкладчик1234 написав:Если сейчас оплатить картой привата в терминале привата, то есть шанс что эту покупку нужно будет гасить не 25 июля, а 25 августа? :-)

Сумма оплаченная в последний день даже в 14 часов по терм. Привата уже уходила на следующий месяц. Т.е. это не просто шанс, он становится реальностью :)
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