Сумма оплаченная в последний день даже в 14 часов по терм. Привата уже уходила на следующий месяц. Т.е. это не просто шанс, он становится реальностью
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:06
Сумма оплаченная в последний день даже в 14 часов по терм. Привата уже уходила на следующий месяц. Т.е. это не просто шанс, он становится реальностью
Black Jack - White Business
Додано: Нед 01 лип, 2018 03:47
Додано: Нед 01 лип, 2018 05:54
Дві вчорашні покупки через термінал привату не попали в загальну суму за червень на 6 ранку 1-го. На 8:30 дотягли і ранкову і вечірню трату.
За газ сьогодні проплатив рег.платежом з кредитки без коміса.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 01 лип, 2018 08:26
У мене увечері було поповнення через Portmone.com, ця сума не потрапила до погашення. Чекаю ще завтра, може дойде) Було таке, що остаточна сума сформулювалась на 2 число або пізніше.
Але було й таке, що сума потрапила в наступний період. Закономірність не виявив поки що.
Додано: Нед 01 лип, 2018 09:47
Додано: Нед 01 лип, 2018 09:59
Re: Приватбанк
habbol86, смотри в выписке сумму той операции. При оплате у тебя сумма заблокировалась и курс операции был один, через несколько дней её провели и курс оказался другой — карта зашла в несанкционированный овердрафт.
Такое тоже возможно при оплате гривневой картой зарубежом через POS-терминалы. Поэтому, чтобы не переплачивать используют валютную карту в валюте операции.
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:42
Re: Приватбанк
понял спасибо
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