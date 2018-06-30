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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7659766076617662
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:06

  Вкладчик1234 написав:Если сейчас оплатить картой привата в терминале привата, то есть шанс что эту покупку нужно будет гасить не 25 июля, а 25 августа? :-)

Сумма оплаченная в последний день даже в 14 часов по терм. Привата уже уходила на следующий месяц. Т.е. это не просто шанс, он становится реальностью :)
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 03:47

  habbol86 написав:народ как может само по себе образоваться отрицательный баланс по гривневой интернет карте!
На зарубежных интернет-магазинах оплачивал?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 05:54

  ruvex написав:
  Вкладчик1234 написав:Если сейчас оплатить картой привата в терминале привата, то есть шанс что эту покупку нужно будет гасить не 25 июля, а 25 августа? :-)

Сумма оплаченная в последний день даже в 14 часов по терм. Привата уже уходила на следующий месяц. Т.е. это не просто шанс, он становится реальностью :)


Дві вчорашні покупки через термінал привату не попали в загальну суму за червень на 6 ранку 1-го. На 8:30 дотягли і ранкову і вечірню трату.

  bosson513 написав:
  ruvex написав:Нет договора с поставщиком, как в газе, который всегда беден, как церковная мышь, так и есть плата.


Есть активный способ борьбы - РЕГУЛЯРНЫЙ ПЛАТЕЖ.
До недавна - все было как часы, последний раз не провелся - техничный сбой.


За газ сьогодні проплатив рег.платежом з кредитки без коміса.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:26

  Ой+ написав:Дві вчорашні покупки через термінал привату не попали в загальну суму за червень на 6 ранку 1-го. На 8:30 дотягли і ранкову і вечірню трату.
У мене увечері було поповнення через Portmone.com, ця сума не потрапила до погашення. Чекаю ще завтра, може дойде) Було таке, що остаточна сума сформулювалась на 2 число або пізніше.

Але було й таке, що сума потрапила в наступний період. Закономірність не виявив поки що.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:47

  MASolomko написав:
  habbol86 написав:народ как может само по себе образоваться отрицательный баланс по гривневой интернет карте!
На зарубежных интернет-магазинах оплачивал?

игру на PS4 снимало ровно как и продавали без комиссии
habbol86
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:59

Re: Приватбанк

habbol86, смотри в выписке сумму той операции. При оплате у тебя сумма заблокировалась и курс операции был один, через несколько дней её провели и курс оказался другой — карта зашла в несанкционированный овердрафт.

Такое тоже возможно при оплате гривневой картой зарубежом через POS-терминалы. Поэтому, чтобы не переплачивать используют валютную карту в валюте операции. ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:42

Re: Приватбанк

понял спасибо
habbol86
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  #<1 ... 7659766076617662
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