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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7660766176627663
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:19

Re: Приватбанк

хорошо тогда как мне в суде надо будет доказать что я заплатил ? квитанцией распечатанной у себя на принтере ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:22

  BBC написав:
  clientage написав:
  yama написав:как проще всего получить платежки с мокрой печатью платежей проведенных через п24 ?
подойти с распечатанными в отделение и они там распечатают повторно и проштампуют ?

так отменили печати в Украине то
уже полгода как

Киев это не Украина?

Нууу, все таки я скорее скроняюсь, шо Киев это таки Украина, хотя сомнения иногда и проскакивают...
Лучше бы требовали не оту лиловую ошметку, а полную расшифровку подписи на квиташке с указанием всех регалий/полномочий подписавшего :)
А так достаточно получить рег.номер платежа/перевода, убедиться, шо это именно он (по сумме и назначению) и предъявить это оспаривающей стороне, а дальше полюбэ, в случае не согласия, будут запросы, экспертизы и др... процессуальные действия :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7660766176627663
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