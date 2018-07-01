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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:19
Re: Приватбанк
хорошо тогда как мне в суде надо будет доказать что я заплатил ? квитанцией распечатанной у себя на принтере ?
свинорыл
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:22
Нууу, все таки я скорее скроняюсь, шо Киев это таки Украина, хотя сомнения иногда и проскакивают...
Лучше бы требовали не оту лиловую ошметку, а полную расшифровку подписи на квиташке с указанием всех регалий/полномочий подписавшего
А так достаточно получить рег.номер платежа/перевода, убедиться, шо это именно он (по сумме и назначению) и предъявить это оспаривающей стороне, а дальше полюбэ, в случае не согласия, будут запросы, экспертизы и др... процессуальные действия
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:56
Re: Приватбанк
Хм. Оплачиваю коммуналку из Приват24 через "Мои платежи" - берет за каждый платеж комиссию 1 грн. Те же платежи по тем же реквизитам, но не заходя в Приват24 (
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:21
Re: Приватбанк
Шас поправят...
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:05
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