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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7660766176627663
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:19

Re: Приватбанк

хорошо тогда как мне в суде надо будет доказать что я заплатил ? квитанцией распечатанной у себя на принтере ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:22

  BBC написав:
  clientage написав:
  yama написав:как проще всего получить платежки с мокрой печатью платежей проведенных через п24 ?
подойти с распечатанными в отделение и они там распечатают повторно и проштампуют ?

так отменили печати в Украине то
уже полгода как

Киев это не Украина?

Нууу, все таки я скорее скроняюсь, шо Киев это таки Украина, хотя сомнения иногда и проскакивают...
Лучше бы требовали не оту лиловую ошметку, а полную расшифровку подписи на квиташке с указанием всех регалий/полномочий подписавшего :)
А так достаточно получить рег.номер платежа/перевода, убедиться, шо это именно он (по сумме и назначению) и предъявить это оспаривающей стороне, а дальше полюбэ, в случае не согласия, будут запросы, экспертизы и др... процессуальные действия :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:56

Re: Приватбанк

Хм. Оплачиваю коммуналку из Приват24 через "Мои платежи" - берет за каждый платеж комиссию 1 грн. Те же платежи по тем же реквизитам, но не заходя в Приват24 (https://privatbank.ua/fast-pay) - комиссии нет вообще (кроме газа). Шозах?... С клиентов дерут больше, чем с левых?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:21

Re: Приватбанк

Шас поправят...
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:57

  BigMan написав:Шас поправят...

В какую сторону, интересно...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:05

  Ferlakur написав:
  BigMan написав:Шас поправят...

В какую сторону, интересно...

:mrgreen: в сторону раздачи талонов на усиленное питание
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:45

і сойленту поверха :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:03

  katso написав:
  логан1919 написав:доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд.
-какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.

все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.

вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!



Была подобная ситуация - делюсь лайфхаком - НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЙТЕ НА ВИДУ ТАКИЕ ДЕНЬГИ - пачку взял - в карман сунул - голову в плечи - и "копытами-копытами". Даже если рядом какой-то урлан за комуналку 100 грн платит - цепочка "догнать и грохнуть" в его мозгу сформироваться не успеет. Хотя, да, ситуация стремная :roll:


В Привате от 500000 грн добро пожаловать в кассу крупных сумм. Ниже - зась - в общую очередь :oops: .
shu-m
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:22

  shu-m написав:
  katso написав:
  логан1919 написав:доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд.
-какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.

все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.

вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!



Была подобная ситуация - делюсь лайфхаком - НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЙТЕ НА ВИДУ ТАКИЕ ДЕНЬГИ - пачку взял - в карман сунул - голову в плечи - и "копытами-копытами". Даже если рядом какой-то урлан за комуналку 100 грн платит - цепочка "догнать и грохнуть" в его мозгу сформироваться не успеет. Хотя, да, ситуация стремная :roll:


В Привате от 500000 грн добро пожаловать в кассу крупных сумм. Ниже - зась - в общую очередь :oops: .


На один ноль меньше. :oops:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:23

Выплата % на остаток средств по карте для выплат

Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...
jerua
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