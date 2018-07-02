yama написав:как проще всего получить платежки с мокрой печатью платежей проведенных через п24 ? подойти с распечатанными в отделение и они там распечатают повторно и проштампуют ?
так отменили печати в Украине то уже полгода как
Киев это не Украина?
Нууу, все таки я скорее скроняюсь, шо Киев это таки Украина, хотя сомнения иногда и проскакивают... Лучше бы требовали не оту лиловую ошметку, а полную расшифровку подписи на квиташке с указанием всех регалий/полномочий подписавшего А так достаточно получить рег.номер платежа/перевода, убедиться, шо это именно он (по сумме и назначению) и предъявить это оспаривающей стороне, а дальше полюбэ, в случае не согласия, будут запросы, экспертизы и др... процессуальные действия
Хм. Оплачиваю коммуналку из Приват24 через "Мои платежи" - берет за каждый платеж комиссию 1 грн. Те же платежи по тем же реквизитам, но не заходя в Приват24 (https://privatbank.ua/fast-pay) - комиссии нет вообще (кроме газа). Шозах?... С клиентов дерут больше, чем с левых?
логан1919 написав:доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд. -какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.
все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.
вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!
Была подобная ситуация - делюсь лайфхаком - НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЙТЕ НА ВИДУ ТАКИЕ ДЕНЬГИ - пачку взял - в карман сунул - голову в плечи - и "копытами-копытами". Даже если рядом какой-то урлан за комуналку 100 грн платит - цепочка "догнать и грохнуть" в его мозгу сформироваться не успеет. Хотя, да, ситуация стремная
В Привате от 500000 грн добро пожаловать в кассу крупных сумм. Ниже - зась - в общую очередь .
логан1919 написав:доброго времени суток. хочу рассказать свою маленькую неприятную историю. закончился депо. 40к. решил забрать. специально поехал в отделение с комнатой для пересчета (на двери надпись касса крупных сумм). как порядочный подождал своей очереди. бомжеголдом не махал, прав не качал. пытаюсь войти в эту комнатку. кассир кричит - у вас платина? - нет, голд. -какая сумма? - 40к. - я здесь выдам. -а я хочу в комнату! -нет.
все бы вобщем ничего, я человек не гордый, но сзади в очередь подошли мои знакомые.. которые будут потом задавать неприятные и глупые вопросы.
вопрос к представителю банка, если такой имеется на ветке - почему мне отказали? голд карта и статус клиента банка больше десяти лет уже ничего не значат?! какие существуют лимиты, чтобы проводить рассчеты в кассе крупных сумм??? крупная сумма это сколько по методичкам этого говнобанка??!!!
Была подобная ситуация - делюсь лайфхаком - НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЙТЕ НА ВИДУ ТАКИЕ ДЕНЬГИ - пачку взял - в карман сунул - голову в плечи - и "копытами-копытами". Даже если рядом какой-то урлан за комуналку 100 грн платит - цепочка "догнать и грохнуть" в его мозгу сформироваться не успеет. Хотя, да, ситуация стремная
В Привате от 500000 грн добро пожаловать в кассу крупных сумм. Ниже - зась - в общую очередь .