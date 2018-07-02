Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка....
Щось не розумію, яким чином ? є такі що розібралися?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 00:35
«открытие» Apple Pay
Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка....
Щось не розумію, яким чином ? є такі що розібралися?
Додано: Вів 03 лип, 2018 05:34
Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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