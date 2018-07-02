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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7661766276637664
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:35

«открытие» Apple Pay

Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка....
Щось не розумію, яким чином ? є такі що розібралися?
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 05:34

  jerua написав:Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...


Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:56

  Ой+ написав:
  jerua написав:Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...


Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.


На данный момент на счет ничего не зашло.
jerua
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:15

  jerua написав:
  Ой+ написав:
  jerua написав:Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...


Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.


На данный момент на счет ничего не зашло.


У меня выглядит вот так. Когда появилось - не знаю.Зображення

Недосмотрел - это по универсалке
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 03 лип, 2018 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:57

  jerua написав:
  Ой+ написав:
  jerua написав:Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...


Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.


На данный момент на счет ничего не зашло.

Так не по любой же КдВ, а ток по той де эта фича есть, её прикручивают согласно заплатного или пенсионного договора
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:16

  babka_v_kedax написав:Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка....
Щось не розумію, яким чином ? є такі що розібралися?

Через припейд карту привата.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:34

  clientage написав:Так не по любой же КдВ, а ток по той де эта фича есть, её прикручивают согласно заплатного или пенсионного договора

Теперь только по пенсионным КДВ начисляют 7% на остаток, зарплатные проекты уже не предусматривают такой фичи
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:12

Sanio
Нафиг с пляжа такие зарплатные проекты...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:21

  Vorlon написав:Sanio
Нафиг с пляжа такие зарплатные проекты...

У зелёного ж для зарплатникофф полугодовая услуга предлагается под 14% без кролячего налога, эт обычными 17,39% :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7661766276637664
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