|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 00:35
Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка....
Щось не розумію, яким чином ? є такі що розібралися?
-
babka_v_kedax
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 21.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 05:34
jerua написав:
Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...
Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:56
Ой+ написав: jerua написав:
Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...
Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.
На данный момент на счет ничего не зашло.
-
jerua
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 28.01.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:15
jerua написав: Ой+ написав: jerua написав:
Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...
Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.
На данный момент на счет ничего не зашло.
У меня выглядит вот так. Когда появилось - не знаю.
Недосмотрел - это по универсалке
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Вів 03 лип, 2018 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5735
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3725 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:57
jerua написав: Ой+ написав: jerua написав:
Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...
Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.
На данный момент на счет ничего не зашло.
Так не по любой же КдВ, а ток по той де эта фича есть, её прикручивают согласно заплатного или пенсионного договора
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24784
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1982 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:16
babka_v_kedax написав:
Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка....
Щось не розумію, яким чином ? є такі що розібралися?
Через припейд карту привата.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 747
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:34
clientage написав:
Так не по любой же КдВ, а ток по той де эта фича есть, её прикручивают согласно заплатного или пенсионного договора
Теперь только по пенсионным КДВ начисляют 7% на остаток, зарплатные проекты уже не предусматривают такой фичи
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 732
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:12
Sanio
Нафиг с пляжа такие зарплатные проекты...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5679
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:21
Vorlon написав:Sanio
Нафиг с пляжа такие зарплатные проекты...
У зелёного ж для зарплатникофф полугодовая услуга предлагается под 14% без кролячего налога, эт обычными 17,39%
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24784
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1982 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|