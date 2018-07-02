Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 00:35
Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка....
Щось не розумію, яким чином ? є такі що розібралися?
babka_v_kedax
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Додано: Вів 03 лип, 2018 05:34
jerua написав:
Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...
Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Вів 03 лип, 2018 09:56
Ой+ написав: jerua написав:
Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...
Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.
На данный момент на счет ничего не зашло.
jerua
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:15
jerua написав: Ой+ написав: jerua написав:
Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...
Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.
На данный момент на счет ничего не зашло.
У меня выглядит вот так. Когда появилось - не знаю.
Недосмотрел - это по универсалке
Востаннє редагувалось
Вкладчик1234
в Вів 03 лип, 2018 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:57
jerua написав: Ой+ написав: jerua написав:
Кто знает, когда заходят начисления в размере 7% годовых на остаток средств по карте для выплат? 2 числа в понедельник ничего не зашло...
Зараз вже зайшли по сумі, але проводку ще пізніше домалюють.
На данный момент на счет ничего не зашло.
Так не по любой же КдВ, а ток по той де эта фича есть, её прикручивают согласно заплатного или пенсионного договора
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 11:16
babka_v_kedax написав:
Приватбанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка....
Щось не розумію, яким чином ? є такі що розібралися?
Через припейд карту привата.
Bosstone
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Додано: Вів 03 лип, 2018 11:34
clientage написав:
Так не по любой же КдВ, а ток по той де эта фича есть, её прикручивают согласно заплатного или пенсионного договора
Теперь только по пенсионным КДВ начисляют 7% на остаток, зарплатные проекты уже не предусматривают такой фичи
Sanio
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:12
Sanio Нафиг с пляжа такие зарплатные проекты...
Vorlon
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:21
Vorlon написав: Sanio
Нафиг с пляжа такие зарплатные проекты...
У зелёного ж для зарплатникофф полугодовая услуга предлагается под 14% без кролячего налога, эт обычными 17,39%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:05
Sanio написав:
Теперь только по пенсионным КДВ начисляют 7% на остаток, зарплатные проекты уже не предусматривают такой фичи
Трошки раніше хтось хвастався 2% на залишок по зарплатній, хоча в чому вигода не зрозуміло, бо можна по крайній мірі на приват вклад загнати. А по пенсійній (батька) ще раз глянув - доступно збільшилось, у виписці далі нічого нема і менша цифра. Ще раз перепитували чи хочете отримувати % на залишок - ось така турбота про пенсів, а раптом мусульмани чи ще хто і проти %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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