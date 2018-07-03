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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7662766376647665
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:28

кто знает - что за проблема сейчас с доступом к приват24? Смс с OTP паролем не приходят и не работает онлайн-оплата (тоже не приходят сообщения с кодом подтверждения)?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:05

Re: Приватбанк

RomanTik написав:кто знает - что за проблема сейчас с доступом к приват24? Смс с OTP паролем не приходят и не работает онлайн-оплата (тоже не приходят сообщения с кодом подтверждения)?
В додатку на смартфоні теж пусто?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:23

stryzhko, да тоже пусто.
upd. похоже были какие-то проблемы со связью, только что пришла пачка смс.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:21

Приват котиться в цеЄуропу..
ставки по євро нижче плінтуса - http://prntscr.com/k256kq
до речі знизили щось по Є, ще пару днів тому було по 1.25% на усі терміни..
невже така ж доля чекає на зеленого
:!: :?: :idea:
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 7662766376647665
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