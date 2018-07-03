Додано: Сер 04 лип, 2018 12:21

Лишний раз убедился в наплевательском отношении к клиентам в Приватбанке.

Меняю паспорт на ай ди карту.Перед этим нужно было пройти в банке идентификацию в связи с тем,что возникла необходимость поменять фото.

Из Привата сообщили,что заблокируют все счета.Позвонил,объяснил,что заказал ай ди карту,её выдадут мне после 5-го июля.

Операторы Привата бодренько ответили мне что когда мне карты заблокируют,я могу им позвонить и мне их разблокируют на 30 дней.

Хорошо.Мне их 30-го июня блокируют,я звоню и мне их разблокировали.Живу спокойно.Завтра-послезавтра получать ай ди карту,карты разблокировали. Всё отлично.Приходят сегодня деньги я хочу осуществить перевод и здесь выясняется,что мои счета опять!!! спустя два дня заблокированы и оператор Привата заявляет что их уже не разблокируют.

Короче говоря,творят , что хотят.Играются.Хотят блокируют,хотят разблокируют.Отношение к клиентам наплевательское.

Ладно бы какие-то были когда-нибудь проблемы с банком.Но за 14 лет нет ни одной просрочки ни по одному кредиту,никаких проблем ни с одним банком.

Но на это начхать Приватбанку.

Вот такое неуважительное отношение у Привата к своим надёжным клиентам.Из Голд- клуба,по ходу.