Додано: Вів 03 лип, 2018 23:00

bosson513 написав: greenozon написав: невже така ж доля чекає на зеленого невже така ж доля чекає на зеленого



вже, вже не за горами.

почитайте дописувача ВОРуш1л1на.

Дописувач реально визначив коридор ставок 1 зробив висновок - валюта - на св1й розсуд. вже, вже не за горами.почитайте дописувача ВОРуш1л1на.Дописувач реально визначив коридор ставок 1 зробив висновок - валюта - на св1й розсуд.

По американских облигациях почти 3%А они хотят валюту на шару приват платит 3% и американцы платять 3%The yield on the benchmark 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y, -1.37% fell 3.5 basis points to 2.833%, while the 2-year yield TMUBMUSD02Y, -1.11% picked up 2.2 basis points to 2.530%. The yield on the 30-year Treasury bond TMUBMUSD30Y, -1.18% fell 3.2 basis points to 2.959%.Только риски в украинских банках на порядок выше