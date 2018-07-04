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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:28
кто знает - что за проблема сейчас с доступом к приват24? Смс с OTP паролем не приходят и не работает онлайн-оплата (тоже не приходят сообщения с кодом подтверждения)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:05
Re: Приватбанк
В додатку на смартфоні теж пусто?
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:23
stryzhko, да тоже пусто.
upd. похоже были какие-то проблемы со связью, только что пришла пачка смс.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Вів 03 лип, 2018 20:21
Приват котиться в цеЄуропу..
ставки по євро нижче плінтуса -
до речі знизили щось по Є, ще пару днів тому було по 1.25% на усі терміни..
невже така ж доля чекає на зеленого
+50грн !
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:09
Re: Приватбанк
вже, вже не за горами.
почитайте дописувача ВОРуш1л1на.
Дописувач реально визначив коридор ставок 1 зробив висновок - валюта - на св1й розсуд.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Вів 03 лип, 2018 23:00
По американских облигациях почти 3%
А они хотят валюту на шару приват платит 3% и американцы платять 3%
The yield on the benchmark 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y, -1.37% fell 3.5 basis points to 2.833%, while the 2-year yield TMUBMUSD02Y, -1.11% picked up 2.2 basis points to 2.530%. The yield on the 30-year Treasury bond TMUBMUSD30Y, -1.18% fell 3.2 basis points to 2.959%.
Только риски в украинских банках на порядок выше
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:03
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:13
Годится.
Занимательное рядом. С этого месяца в кабинете "газ-збута" задним числом, показатели домового счетчика за начало прошлого года стали иметь не два знака после точки, а восемь (66575.01054286).
Black Jack - White Business
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:21
Re: Приватбанк
Лишний раз убедился в наплевательском отношении к клиентам в Приватбанке.
Меняю паспорт на ай ди карту.Перед этим нужно было пройти в банке идентификацию в связи с тем,что возникла необходимость поменять фото.
Из Привата сообщили,что заблокируют все счета.Позвонил,объяснил,что заказал ай ди карту,её выдадут мне после 5-го июля.
Операторы Привата бодренько ответили мне что когда мне карты заблокируют,я могу им позвонить и мне их разблокируют на 30 дней.
Хорошо.Мне их 30-го июня блокируют,я звоню и мне их разблокировали.Живу спокойно.Завтра-послезавтра получать ай ди карту,карты разблокировали. Всё отлично.Приходят сегодня деньги я хочу осуществить перевод и здесь выясняется,что мои счета опять!!! спустя два дня заблокированы и оператор Привата заявляет что их уже не разблокируют.
Короче говоря,творят , что хотят.Играются.Хотят блокируют,хотят разблокируют.Отношение к клиентам наплевательское.
Ладно бы какие-то были когда-нибудь проблемы с банком.Но за 14 лет нет ни одной просрочки ни по одному кредиту,никаких проблем ни с одним банком.
Но на это начхать Приватбанку.
Вот такое неуважительное отношение у Привата к своим надёжным клиентам.Из Голд- клуба,по ходу.
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:01
Подскажите, а когда это успели понизить все проценты по депозитам в Привате?
Как-то я пропустил этот праздник жизни...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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