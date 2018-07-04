Так каждые пару месяцев ставки по депо падают.
Так что: этот праздник жизни - перманентный
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:21
Так каждые пару месяцев ставки по депо падают.
Так что: этот праздник жизни - перманентный
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, liliya_logical, maxim2014, OleksaKoval і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|