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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7663766476657666
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:21

Так каждые пару месяцев ставки по депо падают.
Так что: этот праздник жизни - перманентный
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:30

Re: Приватбанк

  Искатель написав:а когда это успели понизить все проценты по депозитам в Привате?


після того як дядя ІВК дав драла :)
так і котимся, в гієнну
+50грн !
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