Так каждые пару месяцев ставки по депо падают.
Так что: этот праздник жизни - перманентный
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:21
Так каждые пару месяцев ставки по депо падают.
Так что: этот праздник жизни - перманентный
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:30
Re: Приватбанк
після того як дядя ІВК дав драла
так і котимся, в гієнну
+50грн !
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