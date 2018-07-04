Так каждые пару месяцев ставки по депо падают.
Так что: этот праздник жизни - перманентный
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:21
Так каждые пару месяцев ставки по депо падают.
Так что: этот праздник жизни - перманентный
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:30
Re: Приватбанк
після того як дядя ІВК дав драла
так і котимся, в гієнну
+50грн !
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:33
Re: Приватбанк
Последний раз понижали в районе 10 числа прошлого месяца, я как раз свои депо закрыл.. хотя может то уже и не последний, ставки не смотрел после того)
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:39
Пару днів тому Єуро понизили
а пару тижнів тому долар -0.25% строковий
ще раніше - гривня -0.5
+50грн !
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:43
или уже поправили или это только для отдельных компаний, после ввода суммы и нажатии зберегти появляется сумма к оплате +1 грн
Додано: Сер 04 лип, 2018 23:18
Re: Приватбанк
Кстати в соседнем ОСББ неожиданно в этом месяце вместо 1грн комиссии сняли 1% в банке не смогли объяснить почему... Хотя у меня только что проверил, все осталось по старому 1грн. Так что внимательно изучайте комиссию при оплате (там правда сказали, что 1% сняли уже попозже, но думаю, что просто не смотрели на комиссию)
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