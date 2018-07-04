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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7663766476657666
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:21

Так каждые пару месяцев ставки по депо падают.
Так что: этот праздник жизни - перманентный
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:30

Re: Приватбанк

  Искатель написав:а когда это успели понизить все проценты по депозитам в Привате?


після того як дядя ІВК дав драла :)
так і котимся, в гієнну
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:33

Re: Приватбанк

Последний раз понижали в районе 10 числа прошлого месяца, я как раз свои депо закрыл.. хотя может то уже и не последний, ставки не смотрел после того)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:39

Пару днів тому Єуро понизили
а пару тижнів тому долар -0.25% строковий
ще раніше - гривня -0.5
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:43

  Ferlakur написав:Хм. Оплачиваю коммуналку из Приват24 через "Мои платежи" - берет за каждый платеж комиссию 1 грн. Те же платежи по тем же реквизитам, но не заходя в Приват24 (https://privatbank.ua/fast-pay) - комиссии нет вообще (кроме газа). Шозах?... С клиентов дерут больше, чем с левых?

или уже поправили или это только для отдельных компаний, после ввода суммы и нажатии зберегти появляется сумма к оплате +1 грн
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:18

Re: Приватбанк

Кстати в соседнем ОСББ неожиданно в этом месяце вместо 1грн комиссии сняли 1% в банке не смогли объяснить почему... Хотя у меня только что проверил, все осталось по старому 1грн. Так что внимательно изучайте комиссию при оплате (там правда сказали, что 1% сняли уже попозже, но думаю, что просто не смотрели на комиссию)
ol_zy
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