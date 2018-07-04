Ferlakur написав:Хм. Оплачиваю коммуналку из Приват24 через "Мои платежи" - берет за каждый платеж комиссию 1 грн. Те же платежи по тем же реквизитам, но не заходя в Приват24 (https://privatbank.ua/fast-pay) - комиссии нет вообще (кроме газа). Шозах?... С клиентов дерут больше, чем с левых?
или уже поправили или это только для отдельных компаний, после ввода суммы и нажатии зберегти появляется сумма к оплате +1 грн
Кстати в соседнем ОСББ неожиданно в этом месяце вместо 1грн комиссии сняли 1% в банке не смогли объяснить почему... Хотя у меня только что проверил, все осталось по старому 1грн. Так что внимательно изучайте комиссию при оплате (там правда сказали, что 1% сняли уже попозже, но думаю, что просто не смотрели на комиссию)
Ferlakur написав:Хм. Оплачиваю коммуналку из Приват24 через "Мои платежи" - берет за каждый платеж комиссию 1 грн. Те же платежи по тем же реквизитам, но не заходя в Приват24 (https://privatbank.ua/fast-pay) - комиссии нет вообще (кроме газа). Шозах?... С клиентов дерут больше, чем с левых?
или уже поправили или это только для отдельных компаний, после ввода суммы и нажатии зберегти появляется сумма к оплате +1 грн
Вчера вечером платил через fast-pay без комиссии, перед оплатой выдает примечание, что мол без комиссии, потому что комиссию за вас платит получатель. Непонятно только, почему при платеже тому же получателю через Приват24 берет 1 грн.
Ferlakur написав:Хм. Оплачиваю коммуналку из Приват24 через "Мои платежи" - берет за каждый платеж комиссию 1 грн. Те же платежи по тем же реквизитам, но не заходя в Приват24 (https://privatbank.ua/fast-pay) - комиссии нет вообще (кроме газа). Шозах?... С клиентов дерут больше, чем с левых?
или уже поправили или это только для отдельных компаний, после ввода суммы и нажатии зберегти появляется сумма к оплате +1 грн
Вчера вечером платил через fast-pay без комиссии, перед оплатой выдает примечание, что мол без комиссии, потому что комиссию за вас платит получатель. Непонятно только, почему при платеже тому же получателю через Приват24 берет 1 грн.
Наверное потому, что у получателя нет договора с приватом и комиссию он не платит за тебя
Ferlakur написав:Вчера вечером платил через fast-pay без комиссии, перед оплатой выдает примечание, что мол без комиссии, потому что комиссию за вас платит получатель. Непонятно только, почему при платеже тому же получателю через Приват24 берет 1 грн.
Наверное потому, что у получателя нет договора с приватом и комиссию он не платит за тебя