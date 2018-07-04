Плата за комфорт та сервіс - не треба вручну вводити номер картки, строк дії, особовий рахунок ..., словом тратити час та бути особливо уважним при введенні всіх цифр, якщо в П24 нічого цього робити не треба всього за 1 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:08
Re: Приватбанк
Плата за комфорт та сервіс - не треба вручну вводити номер картки, строк дії, особовий рахунок ..., словом тратити час та бути особливо уважним при введенні всіх цифр, якщо в П24 нічого цього робити не треба всього за 1 грн.
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