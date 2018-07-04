Плата за комфорт та сервіс - не треба вручну вводити номер картки, строк дії, особовий рахунок ..., словом тратити час та бути особливо уважним при введенні всіх цифр, якщо в П24 нічого цього робити не треба всього за 1 грн.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 09:08
Re: Приватбанк
Плата за комфорт та сервіс - не треба вручну вводити номер картки, строк дії, особовий рахунок ..., словом тратити час та бути особливо уважним при введенні всіх цифр, якщо в П24 нічого цього робити не треба всього за 1 грн.
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:27
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:40
привязка карты в Привт24
Получил девственный пластик VISA 41494993* с чипом.
Пытаюсь его привязать в п24 через "Добавить (перевыпустить) карту".
Получил сообщение: Для выбранной карты услуга недоступна, измените карту для добавления (перевыпуска).
Изменил карту, после этого пишет: Операция доступна только при условии блокировки старой карты. Установите флаг «Блокировать старую карту»
Но мне нужно чтобы старая карта не заблокировалась!
Раньше я такой фокус проделывал не раз и не два. А теперь нельзя привязать не блокируя старую или как-то можно исхитриться?
Востаннє редагувалось ALEF в Чет 05 лип, 2018 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:49
это вас залочили ... возможно при общении с гестапо вы не смогли назвать свой знак зодиака?
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Додано: Чет 05 лип, 2018 17:50
если уни - нет, если кдв - да тупо съест и не вернет.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 17:52
Re: Приватбанк
на каком основании?
Вы имеете ввиду что банкомат новую привяжет и съест старую?
А если я вставлю девственную КДВ, потом свою уни, то он привяжет эту КДВ к моим КДВ? или привяжет к уни?! А что будет с нынешними КДВ?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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