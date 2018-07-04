Додано: Чет 05 лип, 2018 17:40

Получил девственный пластик VISA 41494993* с чипом.

Пытаюсь его привязать в п24 через "Добавить (перевыпустить) карту".

Получил сообщение: Для выбранной карты услуга недоступна, измените карту для добавления (перевыпуска).



Изменил карту, после этого пишет: Операция доступна только при условии блокировки старой карты. Установите флаг «Блокировать старую карту»



Но мне нужно чтобы старая карта не заблокировалась!

Раньше я такой фокус проделывал не раз и не два. А теперь нельзя привязать не блокируя старую или как-то можно исхитриться?

Востаннє редагувалось ALEF в Чет 05 лип, 2018 17:54, всього редагувалось 1 раз.

Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?