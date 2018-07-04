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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7665766676677668>
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:08

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Непонятно только, почему при платеже тому же получателю через Приват24 берет 1 грн.


Плата за комфорт та сервіс - не треба вручну вводити номер картки, строк дії, особовий рахунок ..., словом тратити час та бути особливо уважним при введенні всіх цифр, якщо в П24 нічого цього робити не треба всього за 1 грн. ;)
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:27

Кто-то сталкивался с таким? Заблокированы все карты по причине "перевода, требующего проверки" Зображення
vaysh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:32

vaysh

А перевод, требующий проверки реально был?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:40

привязка карты в Привт24

Получил девственный пластик VISA 41494993* с чипом.
Пытаюсь его привязать в п24 через "Добавить (перевыпустить) карту".
Получил сообщение: Для выбранной карты услуга недоступна, измените карту для добавления (перевыпуска).

Изменил карту, после этого пишет: Операция доступна только при условии блокировки старой карты. Установите флаг «Блокировать старую карту»

Но мне нужно чтобы старая карта не заблокировалась!
Раньше я такой фокус проделывал не раз и не два. А теперь нельзя привязать не блокируя старую или как-то можно исхитриться?
Востаннє редагувалось ALEF в Чет 05 лип, 2018 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:49

  vaysh написав:Кто-то сталкивался с таким? Заблокированы все карты по причине "перевода, требующего проверки" Зображення


это вас залочили ... возможно при общении с гестапо вы не смогли назвать свой знак зодиака?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:50

  ALEF написав:Получил девственный пластик VISA 41494993* с чипом.
Пытаюсь его привязать в п24 через "Добавить (перевыпустить) карту".
Получил сообщение: Для выбранной карты услуга недоступна, измените карту для добавления (перевыпуска).

Изменил карту, после этого пишет: Операция доступна только при условии блокировки старой карты. Установите флаг «Блокировать старую карту»

Но мне нужно чтобы старая карта не заблокировалась!
Раньше я такой фокус проделывал не раз и не два. А теперь нельзя привязать не блокируя старую или как-то можно исхитриться?
Если через банкомать попробовать, то заблокирует старую?


если уни - нет, если кдв - да тупо съест и не вернет.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:52

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:если кдв - да тупо съест и не вернет.

на каком основании?
Вы имеете ввиду что банкомат новую привяжет и съест старую?
А если я вставлю девственную КДВ, потом свою уни, то он привяжет эту КДВ к моим КДВ? или привяжет к уни?! А что будет с нынешними КДВ?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:30

в чате уверяют

В чате уверяют что банкомат не сожрёт старую и после привязки нового пластика старая КДВ останется не заблокированной.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:53

  ALEF написав:
  IMPRINTER написав:если кдв - да тупо съест и не вернет.

на каком основании?
Вы имеете ввиду что банкомат новую привяжет и съест старую?
А если я вставлю девственную КДВ, потом свою уни, то он привяжет эту КДВ к моим КДВ? или привяжет к уни?! А что будет с нынешними КДВ?


если старая неименная то да.
так и напишет - данная карта вам больше не нужна )))
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:54

  ALEF написав:В чате уверяют что банкомат не сожрёт старую и после привязки нового пластика старая КДВ останется не заблокированной.


нашли где спрашивать ... тот чаттер хоть раз в жизни делал эту процедуру .. я вам говорю как на практике ..
если вы привязываете именную КДВ или неименную КДВ с индизайном к обычной неименной КДВ в банкомате - то старую карту он сожрет. Если вяжите к УНИ - то вернет.
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